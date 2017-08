Tillamook County Fair 4-H Results

259 4-H members entered 1619 exhibits and contests at the 2017 Tillamook County Fair.

Special awards

Outstanding 4-H Fair Exhibitor – Alexis Bennett

High Scoring Awards are given to the members with the highest total point score including all their project specific exhibits, project judging contest, educational displays, presentations, and records:

Junior Horticulture Exhibitor – Nicole Ziegler

Intermediate Horticulture Exhibitor – Alexis Bennett

Junior Textile Exhibitor – Peyton Rawe

Intermediate Textile Exhibitor – Alexis Bennett

Senior Textile Exhibitor – Rachel Jenck

Junior Foods Exhibitor – Clare Gonzalez

Intermediate Foods Exhibitor – Alexis Bennett

Senior Foods Exhibitor – Rachel Jenck

Junior Arts & Photography Exhibitor – Joslynn Johansen

Intermediate Arts & Photography Exhibitor – Audra Stelzig

Senior Arts & Photography Exhibitor – Brodie Queen

Shooting Sports Exhibitor – Levi Crabtree

Dog Exhibitor – Autumn Patching

Performance Horse Exhibitor – Chloe Rieger

Hi Point Awards

Intermediate Western Gaming Horse Exhibitor – Lyndie Hurliman

Intermediate Western Gaming Horse Exhibitor – Stormy Griffin

Senior Western Gaming Horse Exhibitor – Audrey Averill

Master Showmanship Awards are given to the top showmen:

Junior Small Animal – May Coulson

Intermediate Small Animal – Natalie Clawson-Sukanen

Senior Small Animal – Ariel Crivella

Junior Livestock – Makinley Nielsen

Intermediate Livestock – Lexie Crabtree

Senior Livestock – Levi Crabtree

High Point Livestock Showman – Levi Crabtree

Ribbon Scale for 4-H Results

BOS Best of Show

RBOS Reserve Best of Show

CH Champion

RC Reserve Champion

SC Senior Champion (based on animal’s age in dairy cattle & goat)

RS Reserve Senior Champion (based on animal’s age in dairy cattle & goat)

JC Junior Champion (based on animal’s age in dairy cattle & goat)

RJ Reserve Junior Champion (based on animal’s age in dairy cattle & goat)

P Purple (top 10% of exhibits in exhibit hall or call back in animal classes)

B Blue (excellent quality)

R Red (good quality)

W White (fair quality)

D Display Only (non-judged classes, including Cloverbuds)

The ribbon(s) reported for each member include the highest ribbon for each exhibit/contest in a project, breed or level. Each ribbon indicates one exhibit/contest.

Name Ribbon Special Placing

4-H Communications

4-H Record Books

211100001 – Record Book, Jr

Armstrong, Rylee B

Averill, Matthew B RC

Blaser, Brynnen B

Bohnke, Ernie B

Bush, Elly B

Carver, Kiara B

Clawson-Sukanen, Megan B

Collins, Zachary R

Coulson, Mya R

Coulson, Shayne R

Drayton, Ellisen B

Ellerbroek, Hailey B

Fletcher, Chance B

Fletcher, Nolan B

Gonzalez, Clare B

Graves, Lexie B

Hurliman, Kyla R

Hurliman, Lyndie B

Jenck, Emma B RC

Johansen, Joslynn B

Johnson, Elinor B

Josi, Bryson B

Lancaster, Logan B

Mckibbin, Parker B

Mckillip, Ryan B

Moncrief, Kennedy B

Moncrief, Tyler B

Nelson, Alexandria B

Nielsen, Makinley B

Prince, Blake B

Prince, Madeline B CH

Rawe, Peyton B

Redmond, Kiley B

Schaap, Georgia B

Strader, Savannah R

Vieten, Sarah B

Weathers, David B

Weathers, Lindsey B

Werner, Leeann B

Ziegler, Nicole B

211100002 – Record Book, Int

Averill, Whitney R

Bennett, Alexis B

Bentley, Allie R

Blaser, Clara B

Buchler, Trent B

Buford, Justin R

Clawson-Sukanen, Logan R

Clawson-Sukanen, Natalie B

Crabtree, Lexie B P

Garcia, Anaya B

Gard, Naomi B

Griffin, Stormy B

Guarcello, Allie B

Jenck, Katelyn B RC

Johnson, Leneamarie R

Kralik, Coleen R

Malcolm, Maicee R

Matsell, Angelina B

Mckibbin, Logan B

Myers, Taylor R

Nelson, Shelbi R

Olson, Olivia B

Olson-Stein, Zachary R

Patching, Autumn R

Porter, Max B

Prince, Lillian B

Rieger, Chloe B CH

Seals, Coltan B

Seals, Tyler B

Taylor-Hall, Mackenzie W

Walker, Dylin B

Weber, Scout R

Wehage, Cassie B

Wehinger, Spencer B

Whitehead, Kristen B

Wilkins, Evielyn R

Wilson, Brooke R

Woods, Justin B

Ziegler, Becca B P

Ziegler, Bethany B

211100003 – Record Book, Sr

Averill, Audrey R

Collins, Tanner W

Crabtree, Levi B

Dunlap, Dylan B

Elligsen, Gregory B

Elligsen, Jackie BR

Esplin, Dixi B

Guarcello, Mackenzie B P

Jenck, Rachel B RC

Kralik, Madeline B

Lourenzo, Laci B CH

Neary, Willard B

Palter, Hannah R

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

Seals, Joshua B

Smith, Avery B

Wehage, Clayton B

Woods, Blake B P

Woodward, Alexandria R

Woodward, Brianna B

4-H Presentations

211600011 – Individual Demonstration, Jr

Blaser, Brynnen B RC

Carver, Kiara B

Drayton, Ellisen B

Vieten, Sarah B

211601011 – Indvidual Illustrated Talk, Jr

Averill, Matthew B

Bohnke, Ernie R

Prince, Madeline B

Sexton, Tayvin B CH

Weber, Scout B RC

211601012 – Individual Illustrated Talk, Int

Deely, Mikayla B

Garcia, Anaya R

Gard, Naomi B RC

Rieger, Chloe B CH

Walker, Dylin B

Wehage, Cassie B

Wilkins, Evielyn R

211601013 – Individual Illustrated Talk, Sr

Queen, Brodie B CH

211603011 – Impromptu Speaking, Jr

Coulson, Mya B

Coulson, Shayne B

Hooper, Aurora B

211603012 – Impromptu Speaking, Int

Prince, Lillian R

211603013 – Impromptu Speaking, Sr

Queen, Brodie B

4-H Creative Writing & Journals

212000001 – Creative writing, Poetry, Jr

Franke, Rose B RC

212200001 – Creative writing, Essay, Jr

Edwards, Kayden B

Johansen, Joslynn B

212300001 – Creative writing, Short Story, Jr

Johansen, Joslynn B

Prince, Madeline B

212300002 – Creative writing, Short Story,Int

Wilkins, Evielyn B

212300003 – Creative writing, Short Story, Sr

Henderson, Ashley B CH

Henderson, Nicole B

4-H Educational Displays

214100001 – Educational Display, Jr

Averill, Matthew B RC

Blaser, Brynnen B CH

Drayton, Ellisen B

Fletcher, Caleb B

Franke, Rose B

Josi, Bryson B

Mckillip, Ryan B

Vieten, Sarah B

214100002 – Educational Display, Int

Franke, Sam R

Garcia, Anaya R

Johnson, Leneamarie B RBOS

Rieger, Chloe B

Walker, Dylin B BOS

214100003 – Educational Display, Sr

Hahn, Hayley R

214100004 – Educational Display, Club

Dairy, Fairview B

Dairy, Fairview B

4-H Expressive Arts

4-H Art

231100011 – Line Drawing, Jr

Coulson, Mya R

Franke, Rose R

Manderson, Jack R

Porter, Robyn R

Sumerlin, Aiden B

231100012 – Line Drawing, Int

Ebel, Ericka B

231100013 – Line Drawing, Sr

Bailey, Sage B

231100021 – Shaded Drawing, Jr

Carver, Kiara R

Sumerlin, Aiden B

231100023 – Shaded Drawing, Sr

Esplin, Dixi B RC

231100031 – Line and Shaded combo, Jr

Blaser, Brynnen B

Brown, Monica B

Franke, Rose B

Goss, Dannika R

Johansen, Joslynn B

Rojas-Vega, Guadalupe B

231100032 – Line and Shaded combo, Int

Ebel, Ericka B

Franke, Sam B

Kralik, Coleen B

231100033 – Line and Shaded combo, Sr

Bailey, Sage B

Esplin, Dixi B

Kralik, Madeline B

231100041 – Water Color, Tempera or other water media, Jr

Goss, Dannika B

Johansen, Joslynn B

Manderson, Jack R

Rojas-Vega, Guadalupe R

Smith, Nicholas B

Smith, Nicholas D

Smith, Samuel B

Smith, Samuel D

231100042 – Water Color, Tempera or other water media, Int

Blaser, Clara B

Manderson, Brock B

Stelzig, Audra B

231100043 – Water Color, Tempera or other water media, Sr

Bailey, Sage B RBOS

Palter, Hannah B

231100051 – Acrylic painting, Jr

Manderson, Jack B P

Porter, Robyn B

Rodriguez, Danna B

Rojas-Vega, Guadalupe B RC

Sexton, Tayvin B

Smith, Nicholas B CH

Smith, Samuel B

231100052 – Acrylic painting, Int

Brown, Joel B

231100053 – Acrylic painting, Sr

Bailey, Sage B

231100081 – Collage or Mosaic, Jr

Smith, Nicholas R

231100091 – Dyeing & marbling, Jr

Manderson, Jack B

Smith, Nicholas R

Smith, Samuel R

231100092 – Dyeing & marbling, Int

Whittles, Jacob B P

231100093 – Dyeing & marbling, Sr

Whittles, Rachel B

231100102 – Other 2 dimensional work, Int

Clawson-Sukanen, Natalie B RC

Ziegler, Bethany B

231100131 – Casting, Modeling & Assembling, Jr

Averill, Matthew R

Manderson, Katherine B

Smith, Nicholas R

Smith, Nicholas D

Spence, Jaden R

231100132 – Casting, Modeling & Assembling, Int

Edwards, Kayden R

Manderson, Brock B

231100141 – Other 3 dimensional work, Jr

Blaser, Brynnen B

Manderson, Katherine B

Prince, Madeline B

Sexton, Tayvin B

Smith, Nicholas B

Smith, Samuel B

231100142 – Other 3 dimensional work, Int

Manderson, Brock B BOS

231100161 – Wearable Accessory, Jr.

Manderson, Jack B

Sexton, Tayvin R

231100163 – Wearable Accessory, Sr.

Queen, Brodie B

231100182 – Pastels, Int

Stelzig, Audra B

231100193 – Digital Illustration, Sr

Bailey, Sage B

231100512 – Painting on wood surface, Int

Ziegler, Bethany B

231100571 – Assemblage, Jr

Goss, Dannika B

231100611 – Non-Original Wearable accessory, Jr

Sexton, Tayvin R

Cake Decorating

236101020 – Decorated Flat Cake Design, Ph 1

Johansen, Joslynn B RC

Wehrley, Natasha B CH

236102020 – Decorated Flat Cake Design, Ph 2

Bennett, Alexis B

2366 – Cake Decorating Contest

236000001 – Cake Decorating Contest, Junior

Gonzalez, Clare B CH

Johansen, Joslynn B RC

Weathers, Lindsey B

236600012 – Cake Decorating Contest, Intermediate

Bennett, Alexis B CH

Tomlinson, Zoe B

Photography

241100011 – Landscape, Jr

Boggs, Davion B

Clawson-Sukanen, Megan B

Dwigans, Devon R

Fletcher, Caleb B P

Franke, Rose B P

Gardner, Ruby B

Manderson, Katherine B

Smith, Nicholas R

Smith, Nicholas D

Smith, Samuel R

241100012 – Landscape, Int

Atchison, Clare B

Blaser, Clara B

Clawson-Sukanen, Natalie B

Franke, Sam B

Jenck, Katelyn B

Ludwig, Kryn B

Ludwig, Kryn B

Stelzig, Audra B P

Wallace, Skyler B

Wehrley, Natasha R

Ziegler, Bethany B

241100013 – Landscape, Sr

Jenck, Rachel B

Pampush, Ryland B

Queen, Brodie R

Reeder, Jared B

Wallace, Makayla B

241100021 – People, Jr

Fletcher, Caleb B

Gardner, Ruby R

Johansen, Joslynn B

Smith, Nicholas D

Smith, Nicholas B P

241100022 – People, Int

Bennett, Alexis B

Blaser, Clara B

Stelzig, Audra B

Ziegler, Becca B

241100023 – People, Sr

Pampush, Ryland B

Queen, Brodie B

Wallace, Makayla R

241100031 – Animals, Jr

Boggs, Davion B P

Brown, Monica B P

Clawson-Sukanen, Megan R

Dwigans, Devon B

Fletcher, Caleb B

Goss, Dannika B P

Jenck, Emma R

Johansen, Joslynn B CH

Manderson, Katherine B

Scovel, Ethan B

Smith, Nicholas D

Smith, Nicholas B

Smith, Samuel B

Ziegler, Nicole B

241100032 – Animals, Int

Atchison, Clare B

Bennett, Alexis B

Blaser, Clara B P

Brown, Joel R

Clawson-Sukanen, Natalie R

Gard, Naomi B

Jenck, Katelyn B

Ludwig, Kryn R

Manderson, Brock B

Stelzig, Audra B

Wallace, Skyler B

Wehrley, Natasha B

241100033 – Animals, Sr

Jenck, Rachel B

Pampush, Ryland B

Queen, Brodie B

Reeder, Jared R

Thompson, Nikko R

Wallace, Makayla R

241100041 – Plants, Jr

Boggs, Davion B

Boggs, Davion D

Dwigans, Devon B

Fletcher, Caleb R

Gardner, Ruby R

Jenck, Emma B

Johansen, Joslynn B

Manderson, Katherine R

Scovel, Ethan B RC

Smith, Nicholas B

Smith, Samuel B

Ziegler, Nicole R

241100042 – Plants, Int

Bennett, Alexis B

Blaser, Clara R

Gard, Naomi B P

Jenck, Katelyn B

Manderson, Brock R

Stelzig, Audra B

Ziegler, Becca B

Ziegler, Bethany B

241100043 – Plants, Sr

Jenck, Rachel R

Palter, Hannah B

Pampush, Ryland B BOS

Queen, Brodie B

Thompson, Nikko B P

Wallace, Makayla B

241100051 – Architectural, Jr

Boggs, Davion R

Johansen, Joslynn B

241100052 – Architectural, Int

Atchison, Clare R

Jenck, Katelyn B RC

Ziegler, Becca R

Ziegler, Bethany R

241100053 – Architectural, Sr

Jenck, Rachel B

Palter, Hannah R

Pampush, Ryland B

Queen, Brodie R

Reeder, Jared R

Wallace, Makayla B

241100061 – Other interesting subject, Jr

Dwigans, Devon B

Franke, Rose B

Johansen, Joslynn R

Manderson, Jack B

Manderson, Katherine R

241100062 – Other interesting subject, Int

Atchison, Clare B

Brown, Joel B

Gard, Naomi B

Manderson, Brock B

Ziegler, Becca B

241100063 – Other interesting subject, Sr

Pampush, Ryland B P

Queen, Brodie R

241100071 – Texture, Jr

Boggs, Davion B

Dwigans, Devon R

Jenck, Emma R

Johansen, Joslynn B

Manderson, Jack R

Manderson, Katherine R

Scovel, Ethan B

241100072 – Texture, Int

Atchison, Clare B

Brown, Joel B

Franke, Sam B CH

Gard, Naomi B

Stelzig, Audra B

241100073 – Texture, Sr

Palter, Hannah B RBOS

Pampush, Ryland B

Queen, Brodie B

241100081 – Still Life, Jr

Fletcher, Caleb B

Manderson, Jack B

Manderson, Katherine B

Manderson, Katherine B

Smith, Nicholas B

Smith, Nicholas D

Smith, Samuel B

241100082 – Still Life, Int

Gard, Naomi B

Manderson, Brock B P

241100083 – Still Life, Sr

Queen, Brodie R

241100091 – Action/Movement, Jr

Manderson, Katherine B

Smith, Nicholas R

Smith, Samuel R

241100092 – Action/Movement, Int

Blaser, Clara B

Brown, Joel R

Franke, Sam B

Wallace, Makayla R

241100093 – Action/Movement, Sr

Palter, Hannah B

241100102 – Panoramic, Int

Ziegler, Bethany B P

241100103 – Panoramic, Sr

Queen, Brodie R

241100111 – Series or Story, Jr

Johansen, Joslynn B

Smith, Nicholas B

Smith, Samuel B

241100122 – Creative Process, Int

Franke, Sam B

Stelzig, Audra B

241100131 – Special Effects, Jr

Franke, Rose R

Manderson, Katherine B P

241100132 – Special Effects, Int

Ziegler, Becca R

241100133 – Special Effects, Sr

Palter, Hannah B

Thompson, Nikko R

Wallace, Makayla B

241100142 – Darkroom Skills, Int

Atchison, Clare B P

Stelzig, Audra B

241100183 – Selfie (or Self Portrait), Sr

Queen, Brodie B

Leathercraft

251100092 – Leathercraft, Hardware Application, Int

Brown, Isaac C. B RC

Franke, Sam B CH

Fiber Arts

261100101 – Weaving, Jr

Porter, Robyn B

261100301 – Felting, Jr

Porter, Robyn R

261100401 – Macrame & Knotting, Jr

Coulson, Mya B

Coulson, Shayne B

261100621 – Cross-Stitch, Jr

Manderson, Katherine B

261100761 – Patchwork Quilt, no kits, Jr

Coulson, Mya B

261100763 – Patchwork Quilt, no kits, Sr

Jenck, Rachel B

261100811 – Quilting, Machine Stitched, Jr

Jenck, Emma B

261100813 – Quilting, Machine Stitched, Sr

Jenck, Rachel B

Creative Crafts

271100001 – Creative craft, Jr

Bohnke, Ernie B

Smith, Nicholas D

Smith, Samuel B CH

Sumerlin, Aiden B RC

4-H Family & Consumer Science

FCS Skill-a-thon

300600001 – FCS Skill-a-Thon, Jr.

Coulson, Mya W

Coulson, Shayne R

Franke, Rose B RC

Gonzalez, Clare B

Johansen, Joslynn B CH

Manderson, Katherine B

Porter, Robyn B

Rawe, Peyton B

Reynolds, Maren B

Sexton, Tayvin R

Weathers, Lindsey B

Ziegler, Nicole B

300600002 – FCS Skill-a-thon, Int.

Atchison, Clare B

Bailey, Sage B

Bennett, Alexis R

Blaser, Clara R

Kralik, Coleen B

Manderson, Brock B

Matsell, Angelina B

Stelzig, Audra R

Walker, Dylin R

Ziegler, Becca B RC

Ziegler, Bethany B CH

300600003 – FCS Skill-a-thon, Sr.

Jenck, Rachel B

Kralik, Madeline B CH

Neary, Willard B RC

Queen, Brodie B

Child Development

310100011 – Article or Item made for use by/with children, Jr

Manderson, Katherine B

Spence, Jonnie B

Clothing and Sewing

320101112 – Basic Skills Level 1 – Garment or item showing cutting

Gitchell, Natalie B

320101121 – Basic Skills Level 1 – Garment with casing but no crotch

Gonzalez, Clare B

Reynolds, Maren B

Sexton, Tayvin R

Weathers, Lindsey R

320101131 – Basic Skills Level 1 – Garment with casing and crotch

Manderson, Katherine B RC

320101141 – Basic Skills Level 1 – Garment with skills other than

Manderson, Katherine R

320101152 – Basic Skills Level 1 – Garment, polar fleece, Int.

Gitchell, Natalie R

320101161 – Basic Skills Level 1 – Non-garment item sewn by hand, Jr.

Manderson, Katherine B

320101181 – Basic Skills Level 1 – Items for the home, Jr.

Carver, Kiara B CH

Hooley, Olivia R

320101182 – Basic Skills Level 1 – Items for the home, Int.

Gitchell, Natalie B

320101211 – Basic Skills Level 2 – Garment with casing, Jr.

Johansen, Joslynn B RC

Rawe, Peyton B

320101221 – Basic Skills Level 2 – Garment with skills other than

Rawe, Peyton R

320101252 – Basic Skills Level 2 – Outfit (2 or more pieces), Int.

Taksdal, Emma B

320101271 – Basic Skills Level 2 – Item for the home, Jr.

Rawe, Peyton R

320101281 – Basic Skills Level 2 – Non-garment item, Jr.

Rawe, Peyton B CH

320101291 – Basic Skills Level 2 – Doll, toy or garment/accessories, Jr.

Johansen, Joslynn B

Rawe, Peyton B

320101311 – Basic Skills Level 3 – Garment, med weight fabric, Jr.

Franke, Rose B

320101312 – Basic Skills Level 3 – Garment, med weight fabric, Int.

Bennett, Alexis B

Ziegler, Bethany B RC

320101321 – Basic Skills Level 3 – Garment, knit fabric, Jr.

Ziegler, Nicole B CH

320101352 – Basic Skills Level 3 – Personal accessory, Int.

Bennett, Alexis B

320101362 – Basic Skills Level 3 – Item for the home, Int.

Bennett, Alexis R

320101412 – Expanding Skills Level 4 – Garment, med weight woven

Kralik, Coleen B

320101413 – Expanding Skills Level 4 – Garment, med weight woven

Bailey, Sage B

320101512 – Expanding Skills Level 5 – Garment, med weight woven

Ziegler, Becca B BOS

Ziegler, Becca D

320101612 – Expanding Skills Level 6 – Garment, med weight woven

Matsell, Angelina B

320101613 – Expanding Skills Level 6 – Garment, med weight woven

Kralik, Madeline B RC

320101622 – Expanding Skills Level 6 – Garment, light weight woven

Matsell, Angelina B

320101673 – Expanding Skills Level 6 – personal accessory, Sr.

Kralik, Madeline B

320101722 – Advanced Skills Levels 7/8/9 – Garment or outfit, woven

Blaser, Clara R

320300101 – Hands for Larger Service, Jr.

Fertick, Kyrie B

Fertick, Mia B

Johansen, Joslynn B

320300102 – Hands for Larger Service, Int.

Bennett, Alexis B

Gitchell, Natalie B

320301101 – Basic Skills Level 1 – Creativity, Jr.

Armstrong, Rylee R

320301502 – Expanding Skills Level 5 – Creativity, Int.

Ziegler, Becca B

Fashion Revue

320600001 – Fashion Reviewn, Jr

Franke, Rose B

Gonzalez, Clare B

Johansen, Joslynn B

Manderson, Katherine B

Rawe, Peyton B RC

Reynolds, Maren B

Sexton, Tayvin B

Weathers, Lindsey B

Ziegler, Nicole B CH

320600002 – Fashion Revue, Int

Bennett, Alexis B

Blaser, Clara B CH

Kralik, Coleen B

Matsell, Angelina B

Ziegler, Bethany B RC

320600003 – Fashion Revue, Sr

Bailey, Sage B RBOS

Kralik, Madeline B BOS

320600004 – Fashion Revue, Ready to Wear, Int

Bennett, Alexis B

Matsell, Angelina B

320600008 – Fashion Revue, Ready to Wear, Jr

Johansen, Joslynn B RC

Rawe, Peyton B CH

Knitting

360200111 – Beginning Knitting with Looms, Boards, and Machines

Blackburn, Abby R

Porter, Robyn R

Sexton, Tayvin B

Crocheting

370100123 – Phase 1 Crocheting – non-Wearable, Sr.

Jenck, Rachel B

370100223 – Phase 2 Crocheting – non-Wearable, Sr.

Kralik, Madeline B RC

Stelzig, Audra B RBOS

370100512 – Phase 5 Crocheting – Wearable, Int.

Stelzig, Audra B CH

370300102 – Crocheting – Hands for Larger Service, Int.

Stelzig, Audra B

Food and Nutrition

511110001 – Recipe of the Year, Level 1.

Clawson-Sukanen, Megan R

511110002 – Recipe of the Year, Level 1

Clawson-Sukanen, Logan B

511110011 – Cookies, Level 1

Goss, Dannika B RC

Jenck, Emma B

Manderson, Katherine B

Porter, Robyn B CH

Rawe, Peyton B

Stelzig, Derek B

511110012 – Cookies, Level 1

Stelzig, Audra B

511110021 – Cereal Marshmallow Bars, Level 1

Clawson-Sukanen, Megan B

511110022 – Cereal Marshmallow Bars, Level 1

Clawson-Sukanen, Logan B

511110031 – Muffin, Level 1

Jenck, Emma B

Stelzig, Derek R

511110032 – Muffin, Level 1

511110032 – Muffin, Level 1

Stelzig, Audra R

511120001 – Recipe of the Year, Level 2

Porter, Ryan B

Sexton, Tayvin B

511120002 – Recipe of the Year, Level 2

Bennett, Alexis B

Clawson-Sukanen, Natalie R

511120011 – Cookies, Level 2

Jenck, Emma B

511120012 – Cookies, Level 2

Bennett, Alexis B

Jenck, Katelyn R

Matsell, Angelina B

511120013 – Cookies, Level 2

Jenck, Rachel B

511120031 – Non-yeast Coffee Cakes, Level 2

Gonzalez, Clare B CH

511120041 – Scone, Level 2

Gonzalez, Clare B RC

511120042 – Scone, Level 2

Jenck, Katelyn R

511120043 – scone, Level 2

Jenck, Rachel B

511130012 – Shortened Cakes, Level 3

Johnston, Worth B

511130032 – Yeast Bread, All White Flour, Level 3

Atchison, Clare B RC

511130072 – Yeast Bread, Added Non-perishable Ingredients, Level 3

Johnston, Worth B

Wehrley, Natasha B

511130082 – Family Food Traditions, Level 3

Wehrley, Natasha B

511140083 – Yeast Bread, Special Shaping, Level 4

Neary, Willard B RBOS

Table Setting Contest

511604011 – Table Setting, Junior

Coulson, Mya R

Coulson, Shayne B RC

Johansen, Joslynn B CH

Weathers, Lindsey R

Food Contests

511602011 – Mini-Meal Contest – Jr

Gonzalez, Clare B CH

511602012 – Mini-Meal, Int

Bennett, Alexis B

Food Preservation

512111011 – Canned Fruit or Berries, Jr

Brown, Monica B

Coulson, Mya B

Coulson, Shayne B

Weathers, Lindsey B

512111012 – Canned Fruit or Berries, Int

Brown, Joel B

512111041 – Canned Tomato Based Salsa, Jr

Gonzalez, Clare B

Jenck, Emma B

Johansen, Joslynn B

Manderson, Katherine B

Porter, Robyn B

Rawe, Peyton B

512111042 – Canned Tomato Based Salsa, Int

Jenck, Katelyn B

Matsell, Angelina B

Porter, Ryan B

512111043 – Canned Tomato Based Salsa, Sr

Jenck, Rachel B

512111071 – Relish, Non-cucumber, Jr

Coulson, Mya B

Coulson, Shayne B RC

512111101 – Cooked Jam, Jr

Bentley, Makenna B

Carver, Kiara B

Coulson, Mya B

Franke, Rose B

Gonzalez, Clare B

Goss, Dannika B

Jenck, Emma B

Johansen, Joslynn B

Josi, Bryson B

Manderson, Katherine B

Porter, Robyn B

Rawe, Peyton B

512111102 – Cooked Jam, Int

Bennett, Alexis R

Matsell, Angelina B

Porter, Ryan B CH

512111103 – Cooked Jam, Sr

Jenck, Rachel B CH

512111111 – Cooked Jelly, Jr

Coulson, Mya B BOS

512111121 – Quick Cucumber Pickles, Jr

Coulson, Shayne B

512111131 – Quick Pickles Other Than Cucumber, Jr

Barlow, Caroline B

Barlow, Caroline D

Bentley, Makenna B

Blackburn, Abby B

Carver, Kiara B

Gonzalez, Clare B

Jenck, Emma B

Johansen, Joslynn B

Josi, Bryson B

Killian Berry, Austin B

Manderson, Katherine B

Porter, Robyn B

Rawe, Peyton B P

512111132 – Quick Pickles Other Than Cucumber, Int

Atchison, Clare B

Jenck, Katelyn B

Matsell, Angelina B

Porter, Ryan B

512111133 – Quick Pickles Other Than Cucumber, Sr

Jenck, Rachel B RC

512111161 – Dried Vegetable, Jr

Franke, Rose B

512111212 – Cooked Jelly with Commercial Pectin, Int

Bennett, Alexis R

512111222 – Cooked Jelly without Commercial Pectin, Int

Bennett, Alexis B

Clawson-Sukanen, Natalie B

512111272 – Canned Fish, Int

Porter, Ryan B RC

4-H Natural Sciences & Outdoor Recreation

Shooting Sports

434700011 – Air Rifle, Jr

Barlow, Caroline R

Brown, Isaac B CH

4347000122 – Air Rifle, Int

Bennett, Alexis R

Taylor-Hall, Mackenzie R

461703001 – Compound Bow Traditional, Jr

Dixson, Madison B

461703002 – Compound Bow Traditional, Int

Crabtree, Levi B

Dixson, Allison B CH

4-H Horticulture

Vegetables & Herbs

712100011 – Vegetable Plate of One Type, Jr

Coulson, Mya B

Porter, Robyn B

Porter, Robyn B

Porter, Robyn B

Porter, Robyn B

Sexton, Tayvin B

Sumerlin, Aiden B RC

Sumerlin, Aiden B RC

Sumerlin, Aiden B RC

Sumerlin, Aiden R RC

712100012 – Vegetable Plate of One Type, Int

Franke, Sam B CH

Porter, Ryan B

Porter, Ryan B

Porter, Ryan B

Porter, Ryan B

712117001 – Herbs, Fresh Cut, Jr

Porter, Robyn B

Ziegler, Nicole B

Ziegler, Nicole B

Ziegler, Nicole B

712117002 – Herbs, Fresh Cut, Int

Bennett, Alexis B RC

Bennett, Alexis B

Ziegler, Becca B

712118002 – Herbs, Dried, Int

Atchison, Clare B CH

Porter, Ryan B

Flowers & Ornamentals

713100011 – Cut Flowers, Jr

Stelzig, Derek B RC

Stelzig, Derek B

Ziegler, Nicole R

Ziegler, Nicole B

Ziegler, Nicole R

713100012 – Cut Flowers, Int

Atchison, Clare B

Bennett, Alexis R

Bennett, Alexis B

Bennett, Alexis B CH

Stelzig, Audra B

Stelzig, Audra B

Ziegler, Becca B

Ziegler, Bethany R

Ziegler, Bethany R

713130041 – Dried Materials, Jr

Averill, Matthew R

713420011 – Arrangements, Jr

Coulson, Mya R

Johansen, Joslynn B

Whitlatch, Grady B RBOS

713420013 – Arrangements, Sr

Reeder, Jared B

Flower Arranging Contest

713600011 – Flower Arranging, Jr

Coulson, Mya B

Gonzalez, Clare B RC

Johansen, Joslynn B CH

Sexton, Tayvin B

Weathers, Lindsey B

713600012 – Flower Arranging, Int

Bennett, Alexis B

Container Gardening

716113141 – Patio Planter (more than 1 plant), Jr

Sexton, Tayvin R

716115011 – Terrarium (closed container), Jr

Sexton, Tayvin B

716115021 – Dish Garden, Jr

Sexton, Tayvin R

716115022 – Dish Garden, Int

Atchison, Clare B BOS

Stelzig, Audra B RC

716116002 – Potted Herbs, Int

Bennett, Alexis R

716117061 – Container Gardening, Other, Jr

Bohnke, Ernie W

4-H Science, Engineering & Technology

4-H Chess

801600001 – Chess Tournament Junior

Fletcher, Nolan B

Johansen, Joslynn B CH

Whitlock, Connor B RC

4-H Computer

861100403 – Computer 3D Printer Application, Sr

Boggs, Darion B CH

Lego/Robotics

863100001 – Lego Construction Display, Any, Jr (county only)

Bohnke, Ernie B

Bohnke, Ernie B

Bohnke, Ernie B

Coulson, Shayne B

Sumerlin, Aiden B

863100031 – Lego Construction Display, Kit, Jr (county only)

Sumerlin, Aiden B

Woodworking

871100001 – Woodworking, Jr

Edwards, Kayden B

Josi, Bryson B

Spence, Jaden B

Spence, Jonnie B

Stelzig, Derek B CH

4-H Small Animals

4-H Poultry

731101020 – Cockerel, APA Standard Bred Lrg Fowl

Bennett, Alexis B

731101030 – Hen, APA Standard Bred Lrg Fowl

Bennett, Alexis B

Brown, Monica B CH

731101040 – Cock, APA Standard Bred Lrg Fowl

Neary, Willard B RC

731101130 – Hen, Non APA Standard Bred Lrg Fowl

Brown, Joel B

Wehage, Cassie B CH

Wehage, Clayton B RC

731101210 – Pullet, Cross-bred Lrg Fowl

Neary, Willard B

731101220 – Cockerel, Cross-bred Lrg Fowl

Neary, Willard B RC

731101230 – Hen, Cross-bred Lrg Fowl

Neary, Willard B

731101240 – Cock, Cross-bred Lrg Fowl

Neary, Willard B BOS

731102030 – Hen, APA and ABA Standard Bred-Bantam

Bennett, Alexis B

Bennett, Alexis B CH

Palter, Hannah B RC

731102040 – Cock, APA and ABA Standard Bred-Bantam

Bennett, Alexis R

731102110 – Pullet, Non-Standard Bred-Bantam

Palter, Hannah B

Webster, Ezry B

Webster, Lilly B

731102120 – Cockerel, Non-Standard Bred-Bantam

Webster, Ezry B

Webster, Lilly B

731102130 – Hen, Non-Standard Bred-Bantam

Palter, Hannah B RC

Tomlinson, Zoe B

Tomlinson, Zoe B RBOS

Tomlinson, Zoe B

731102210 – Pullet, Cross-Bred Bantam

Bennett, Alexis B CH

731103010 – Young Female, APA Standard Bred Duck

Bennett, Alexis B

731103020 – Young Male, APA Standard Bred Duck

Bennett, Alexis B RC

Bennett, Alexis B

Neary, Willard B

731103030 – Old Female, APA Standard Bred Duck

Neary, Willard B CH

731103040 – Old Male, APA Standard Bred Duck

Neary, Willard B

731103110 – Young Female, Commercial Non-Standard Duck

Neary, Willard B

731103130 – Old Female, Commercial Non-Standard Duck

Neary, Willard B RC

731103140 – Old Male, Commercial Non-Standard Duck

Neary, Willard B CH

731104010 – Young Female, APA Standard Bred goose

Neary, Willard B RC

731104020 – Young Male, APA Standard Bred goose

Neary, Willard B CH

731105010 – Young Female, APA Standard Bred Turkey

Bennett, Alexis B CH

Bennett, Alexis B

Wehage, Clayton B RC

731105020 – Young Male, APA Standard Bred Turkey

Bennett, Alexis B

731105120 – Young Male, Commercial Non-Standard Breed Turkey

Tomlinson, Zoe B CH

731300010 – Poultry, Broiler/Fryer, pen of 3 (<8 wks) 4-6 lbs live wt.

Palter, Hannah B

Wehage, Cassie B

731300020 – Poultry, Roaster, pen of 3 (9-16 wks) over 6 lbs live wt.

Neary, Willard B GC

731300050 – Single Market Turkey – Tom or Hen

Bennett, Alexis B RGC

Tomlinson, Zoe B

Wehage, Clayton B

731500001 – Poultry Showmanship, Junior

Brown, Monica B CH

731500002 – Poultry Showmanship Int

Bennett, Alexis B

Brown, Joel B

Tomlinson, Zoe B RC

Webster, Ezry B

Wehage, Cassie B CH

731500003 – Poultry Showmanship Sr

Neary, Willard B CH

Palter, Hannah B

Webster, Lilly B

Wehage, Clayton B RC

Eggs

731401020 – Chicken, Brown Eggs

Bennett, Alexis B

Brown, Joel B

Franke, Sam B

Sumerlin, Aiden R

731401030 – Chicken, Other Eggs

Bennett, Alexis B

731402030 – Duck, Other Eggs

Neary, Willard B CH

731404030 – Other Species, Other Eggs

Porter, Robyn B

Sexton, Tayvin B

Poultry Judging

731900001 – Judging Contest, Poultry, Junior

Brown, Monica B CH

Clawson-Sukanen, Megan B

Coulson, Mya R

Gregory, Rachel R

731900002 – Judging Contest, Poultry, Intermediate

Bennett, Alexis B CH

Brown, Joel B RC

Bruce, Roary B

Clawson-Sukanen, Logan B

Clawson-Sukanen, Natalie B

Olson-Stein, Zachary B

Taylor-Hall, Mackenzie R

Tomlinson, Zoe B

731900003 – Judging contest, Poultry, Senior

Palter, Hannah B CH

4-H Rabbit

761105020 – Californian Jr Doe

Coulson, Shane B

Crivella, Aryel B

Queen, Brodie B

761105030 – Californian Int Doe

Queen, Brodie B

761105040 – Californian Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie R

Queen, Brodie R

761105060 – Californian Jr Buck

Clawson-Sukanen, Logan R

Crivella, Aryel R

Queen, Brodie B

761105070 – Californian Int Buck

Queen, Brodie B RBOS

761105080 – Californian Sr Buck

Queen, Brodie R

761108040 – Chinchilla (American) Sr Doe

Crivella, Aryel R

761108060 – Chinchilla (American) Jr Buck

Coulson, Mya R

761111040 – Crème DArgent Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie R

761111080 – Crème DArgent Sr Buck

Clawson-Sukanen, Natalie B

761112040 – Flemish Giant Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie R

Olson-Stein, Zachary R

761114040 – Lop (English) Sr Doe

Bennett, Alexis R

761116020 – New Zealand Jr Doe

Crivella, Aryel R

Taylor-Hall, Mackenzie B

761118040 – Satin Sr Doe

Palter, Hannah B RC

761118080 – Satin Sr Buck

Palter, Hannah B BOS

761120030 – Heavy Weight Crossbred Int Doe

Crivella, Aryel B

761120040 – Heavy Weight Crossbred Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie R

Coulson, Shayne R

Crivella, Aryel R

Gregory, Rachel B CH

761120080 – Heavy Weight Crossbred Sr Buck

Olson-Stein, Zachary B RC

761127110 – Chincilla (Standard) Sr Doe

Palter, Hannah B RC

761127120 – Chincilla (Standard) Jr Buck

Palter, Hannah B CH

761128110 – Dutch Sr Doe

Atchison, Clare B CH

761129110 – Dwarf Hotot Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie B RC

Coulson, Mya R

Crivella, Aryel R

761129130 – Dwarf Hotot Sr Buck

Clawson-Sukanen, Natalie B CH

Coulson, Mya R

Coulson, Shayne R

Olson-Stein, Zachary R

761130110 – English Spot Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie R

761130130 – English Spot Sr Buck

Clawson-Sukanen, Natalie R

761135120 – Jersey Wooley Jr Buck

Cunningham, Amani B

761137100 – Lop (Holland) Jr Doe

Notbohm, Rayanne B

761137110 – Lop (Holland) Sr Doe

Notbohm, Rayanne B

Olson-Stein, Zachary B CH

761137130 – Lop (Holland) Sr Buck

Bennett, Alexis R

Clawson-Sukanen, Natalie B RC

Olds, Krystal B

761138110 – Lop (Mini) Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie B CH

Taylor-Hall, Mackenzie B RC

761138130 – Lop (Mini) Sr Buck

Bennett, Alexis B

Clawson-Sukanen, Natalie R

761139110 – Mini Rex Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie B

Crivella, Aryel R

761139110 – Mini Rex Sr Doe

Males, Drazen R

761139120 – Mini Rex Jr Buck

Bennett, Alexis R

761139130 – Mini Rex Sr Buck

Clawson-Sukanen, Logan B CH

Clawson-Sukanen, Megan B RC

Palter, Hannah B

761140110 – Mini Satin, Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie B RC

761141110 – Netherland Dwarf Sr Doe

Clawson-Sukanen, Megan R

761141120 – Netherland Dwarf Jr Buck

Cunningham, Amani B RC

761141130 – Netherland Dwarf Sr Buck

Clawson-Sukanen, Natalie B CH

Gregory, Rachel R

761143110 – Rex Sr Doe

Montgomery, Macey R

761149100 – Other Ltwt Breeds & Ltwt Crossbred, Jr Doe

Coulson, Mya B

Coulson, Shayne B CH

761149110 – Other Ltwt Breeds & Ltwt Crossbred, Sr Doe

Clawson-Sukanen, Natalie B

761149120 – Other Ltwt Breeds & Ltwt Crossbred, Jr Buck

Crivella, Aryel B RC

761149130 – Other Ltwt Breeds & Ltwt Crossbred, Sr Buck

Queen, Brodie B

761200000 – Doe with production records

Clawson-Sukanen, Natalie B

Palter, Hannah B

761300020 – Rabbit Pen of Three Fryers

Clawson-Sukanen, Logan B

Clawson-Sukanen, Megan R

Clawson-Sukanen, Natalie B CH

Coulson, Mya R

Coulson, Shayne B

Crivella, Aryel B

Palter, Hannah B

761500001 – Rabbit Showmanship, Junior

Clawson-Sukanen, Megan B

Coulson, Mya R

Coulson, Shayne R

Cunningham, Amani B CH

Gregory, Rachel B

Males, Drazen B RC

Montgomery, Macey B

761500002 – Rabbit Showmanship Int

Atchison, Clare B RC

Bennett, Alexis R

Clawson-Sukanen, Logan B

Clawson-Sukanen, Natalie B CH

Notbohm, Rayanne R

Olds, Krystal R

Olson-Stein, Zachary B

Taylor-Hall, Mackenzie R

761500003 – Rabbit Showmanship Sr

Crivella, Aryel B RC

Palter, Hannah B CH

Queen, Brodie B

4-H Cavy

762101030 – Abyssian, Intermediate Sow

Crivella, Aryel R

762101050 – Abyssian, Senior Sow

Clawson-Sukanen, Natalie B RC

762101060 – Abyssian, Senior Boar

Palter, Hannah B CH

762103010 – American, Junior Sow

Clawson-Sukanen, Natalie B

762103020 – American,Junior Boar

Clawson-Sukanen, Logan R

Clawson-Sukanen, Megan R

Clawson-Sukanen, Natalie B

762103050 – American,Senior Sow

Clawson-Sukanen, Megan B

Clawson-Sukanen, Natalie B

Coulson, Mya B BOS

Coulson, Shayne B

Crivella, Aryel B

762103060 – American,Senior Boar

Clawson-Sukanen, Logan B

Clawson-Sukanen, Megan B RC

Clawson-Sukanen, Natalie B

Olson-Stein, Zachary B

762111030 – Teddy Satin, Intermediate Sow

Bennett, Alexis B

Montgomery, Macey B RBOS

762113020 – White Crested,Junior Boar

Olson-Stein, Zachary B RC

762114060 – Crossbred,Senior Boar

Tomlinson, Zoe B

762500001 – Cavy Showmanship Jr

Clawson-Sukanen, Megan B

Coulson, Mya B CH

Coulson, Shayne B RC

Montgomery, Macey B

762500002 – Cavy Showmanship Int

Bennett, Alexis B

Clawson-Sukanen, Logan B RC

Clawson-Sukanen, Natalie B CH

Olson-Stein, Zachary B

Tomlinson, Zoe B

762500003 – Cavy Showmanship Sr

Crivella, Aryel B RC

Palter, Hannah B CH

4-H Livestock

4-H Beef Cattle

721104010 – Hereford, Junior Calf (Bull or Steer)

Reeder, Jared B

721104020 – Hereford, Junior Calf (Heifer)

Reeder, Nathan B RBOS

721109070 – Crossbred, Junior Cow

Webster, Ezry B BOS

721300000 – Market Steer

Armstrong, Rylee B

Esplin, Dixi B GC

Reeder, Nathan B

Webster, Lilly B RGC

721500001 – Beef Showmanship, Jr

Armstrong, Rylee B CH

721500002 – Beef Showmanship, Int

Porter, Ryan R

Webster, Ezry B CH

721500003 – Beef Showmanship, Sr

Esplin, Dixi B CH

Reeder, Jared B

Reeder, Nathan B

Webster, Lilly B RC

4-H Dairy Cattle

741102040 – Brown Swiss, Jr Yearling Heifer

Porter, Ryan B RJC

741102050 – Brown Swiss, Sr Yearling Heifer

Blaser, Clara B JC

741102060 – Brown Swiss, Jr Two Year Old Cow & Sr Yearling

Woodward, Alexandria B SC

741104020 – Holstein, Intermediate Heifer Calf

Armstrong, Rylee B

741104030 – Holstein, Sr Heifer Calf

Jenck, Emma B

741104040 – Holstein, Jr Yearling Heifer

Armstrong, Rylee B RJC

Johnson, Elinor B

741104050 – Holstein Sr Yearling Heifer

Jenck, Katelyn B

Laviolette, Natalie B

Sherer, Katie B JC

741104080 – Holstein, Three and Four Yr Old Cow

Woodward, Alexandria B

741105010 – Jersey, Jr Heifer Calf

Weathers, David B

Weathers, Lindsey B

741105020 – Jersey, Intermediate Heifer Calf

Fletcher, Nolan B

Josi, Bryson B

Mckillip, Ryan B

Seals, Tyler B

741105030 – Jersey, Sr Heifer Calf

Kent, Jackson B

Nelson, Alexandria B

Nelson, Shelbi B

Porter, Robyn B

Woods, Blake B RJC

741105040 – Jersey, Jr Yearling Heifer

Blaser, Clara B

741105040 – Jersey, Jr Yearling Heifer

Bush, Elly B

Esplin, Dixi B

Johnson, Leneamarie B

Myers, Taylor B

Redmond, Kiley B

Seals, Coltan B JC

Woods, Justin B

741105050 – Jersey Sr Yearling Heifer

Elligsen, Jackie B

Schaap, Georgia B

Seals, Coltan B

Woods, Justin B

Woodward, Brianna B

741105060 – Jersey Jr Two Year Old Cow & Sr Yearling

Smith, Avery B

741105080 – Jersey, Three and Four Yr Old Cow

Seals, Coltan B BOS

Seals, Tyler B

Woods, Blake B RSC

741105210 – Jersey, Producing Cow with 4-H production records

Woods, Blake B

741105230 – Jersey, 4-H Member’s Dairy Herd

Seals, Coltan B

Woods, Justin B

741107010 – Crossbred , Jr Heifer Calf

Jenck, Rachel B JC

741108230 – Other Pure Breeds, 4-H Member’s Dairy Herd

Blaser, Clara B

741300000 – Dairy Replacement Heifer

Blaser, Clara B

Porter, Robyn B

Porter, Ryan B

Seals, Joshua B

Seals, Tyler B

Sherer, Katie B BOS

Silveira, Christopher B

Silveira, Matthew B

Woods, Justin B

741500001 – Dairy Cattle Showmanship, Jr

Armstrong, Rylee B RC

Bush, Elly B CH

Fletcher, Nolan B P

Jenck, Emma B P

Johnson, Elinor B

Josi, Bryson B P

Kent, Jackson B

Mckillip, Ryan B

Porter, Robyn B P

Redmond, Kiley B

Weathers, David B P

Weathers, Lindsey B P

741500002 – Dairy Cattle Showmanship, Int

Blaser, Clara B RC

Jenck, Katelyn B

Johnson, Leneamarie B

Myers, Taylor B

Nelson, Alexandria B

Nelson, Shelbi B

Porter, Ryan B P

Seals, Coltan B P

Seals, Tyler B CH

Woods, Justin B P

741500003 – Dairy Cattle Showmanship, Sr

Elligsen, Jackie B

Esplin, Dixi B P

Jenck, Rachel B P

Laviolette, Natalie B

Seals, Joshua B CH

Sherer, Katie B RC

Silveira, Christopher B

Silveira, Matthew B P

Smith, Avery B

Woods, Blake B

Woodward, Alexandria B P

Woodward, Brianna B

Dairy Cattle Judging

741900001 – Judging, Dairy Cattle -Junior

Armstrong, Rylee B

Fletcher, Nolan B RC

Johnson, Elinor B

Josi, Bryson B

Kent, Jackson B

Lancaster, Logan B CH

Mckillip, Ryan B

Porter, Robyn B

Weathers, David B

Weathers, Lindsey B

741900002 – Judging, Dairy Cattle -Intermediate

Bennett, Alexis R

Blaser, Clara B RC

Jenck, Katelyn B

Johnson, Leneamarie B

Myers, Taylor B

Nelson, Alexandria B

Nelson, Shelbi B

Porter, Ryan B

Seals, Coltan B

Seals, Tyler B RC

Woods, Justin B

741900003 – Judging, Dairy Cattle -Senior

Dunlap, Dylan B

Elligsen, Jackie R

Lourenzo, Laci B

Seals, Joshua B CH

Smith, Avery B

Woods, Blake B

Woodward, Brianna B

4-H Sheep

771106010 – Hampshire, Spring Ewe Lamb

Grimes, Madyson B

771106040 – Hampshire, Producing Ewe

Durrer, Allyson B

Durrer, Allyson B RC

Grimes, Madyson B CH

771106220 – Hampshire, Ewe and own produce

Grimes, Madyson B

771116010 – Crossbred Meat, Spring Ewe Lamb

Crabtree, Levi B

Crabtree, Lexie B BOS

Neary, Willard R

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

Springs, Benjamin B

Webster, Ezry B

Webster, Lilly B

771116030 – Crossbred Meat, Yearling Ewe

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

Springs, Benjamin B RBOS

771116040 – Crossbred Meat, Producing Ewe

Crabtree, Levi B

Crabtree, Lexie B

Grimes, Madyson B

Queen, Brodie B

Queen, Morgan R

Springs, Benjamin B

Werner, Chad R

Werner, Lynsey R

771116050 – Crossbred Meat, Aged Ewe (county only)

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

771116210 – Crossbred meat, Producing Ewe with 4-H Production

Crabtree, Levi B

Crabtree, Lexie B

771116220 – Crossbred meat, Ewe and own produce

Crabtree, Levi B

Crabtree, Lexie B

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

Springs, Benjamin B

771116230 – Crossbred meat, 4-H Member’s Flock

Grimes, Madyson B

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

Springs, Benjamin B

771300000 – Market Lamb

Bruce, Roary B

Delatorre, Allison B P

Delatorre, Bryan B P

Dixson, Allison B

Graves, Lexie B

Grimes, Madyson B

Hopkes, Jak R

Metcalfe, Quintin B

Mizee, Ryan B

Neary, Willard R

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

Reeder, Nathan B GC

Vadenburg, Anita R

Webster, Ezry B

Webster, Lilly B

Werner, Chad B P

Werner, Leeann B

Werner, Lynsey B P

771300030 – NON-AUCTION Market Lamb

Bruce, Roary B

Mizee, Ryan B

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

Samson, Kaden R

771300040 – Bred & Owned Market Lamb

Crabtree, Lexie B CH

771500001 – Sheep Showmanship, Jr

Delatorre, Allison B

Delatorre, Bryan B

Graves, Lexie B

Hopkes, Jak B RC

Mizee, Ryan B CH

Werner, Leeann B

771500002 – Sheep Showmanship, Int

Bruce, Roary B

Crabtree, Lexie B CH

Dixson, Allison B

Grimes, Madyson B

Metcalfe, Quintin B

Samson, Kaden B

Webster, Ezry B RC

Werner, Chad B

Werner, Lynsey B

771500003 – Sheep Showmanship, Sr

Crabtree, Levi B CH

Durrer, Allyson B

Neary, Willard B

Queen, Brodie B

Queen, Morgan B

Springs, Benjamin B RC

Vadenburg, Anita B

Webster, Lilly B

4-H Swine

781101040 – Berkshire,February Gilt

Crabtree, Levi B CH

781103060 – Hampshire, Fall Gilt

Wehage, Clayton B RBOS

781103070 – Hampshire Sow (county only)

Crabtree, Levi B RC

781105050 – Yorkshire, January Gilt

Crabtree, Levi B RC

781105070 – Yorkshire Sow (county only)

Wehage, Cassie B CH

781106040 – Crossbred, February Gilt

Crabtree, Levi B

Crabtree, Lexie B

Durrer, Allyson B RC

Hurliman, Kyla B

Nielsen, Makinley B

Whitehead, Kristen B

781106050 – Crossbred, January Gilt

Crabtree, Levi B BOS

781200010 – Best two Females

Crabtree, Levi B CH

781200020 – Production Record Class

Crabtree, Levi B

Crabtree, Lexie B

781300000 – Market Hog

Averill, Audrey B P

Averill, Whitney B

Bell, Austin B

Bentley, Allie B P

Buchler, Trent B

Buford, Justin B P

Collins, Tanner B

Collins, Zachary B

Dixson, Allison B P

Dixson, Madison B

Dunlap, Dylan B

Ellerbroek, Hailey B

Elligsen, Gregory B

Fletcher, Chance B P

Goss, Dannika B

Griffin, Stormy B

Guarcello, Allie B P

Guarcello, Mackenzie B

Hagerty, Keegan B

Hurliman, Kyla R

Lancaster, Logan B

Malcolm, Maicee B P

Mckibbin, Logan R

Mckibbin, Parker B P

Moncrief, Kennedy B

Moncrief, Tyler B GC

Nielsen, Makinley B P

Obrist, Hallie B

Obrist, Hannah B

Olson, Olivia B

Porter, Max B P

Prince, Blake B P

Putman, Kara B RGC

Strader, Savannah R

Weber, Chloe R

Weber, Lilly B P

Wehage, Cassie B

Wehage, Clayton B P

Wehinger, Spencer B

Whitehead, Kristen B

781300020 – Feeder Hog

Dixson, Madison B

Dunlap, Dylan B

Grimes, Madyson B

781300030 – NON-AUCTION Market Swine

Buford, Justin B

Dunlap, Dylan B

Ellerbroek, Hailey B

Grimes, Madyson B

Malcolm, Maicee B

Porter, Max B

Wehage, Cassie B

Wehinger, Spencer B

781300040 – Bred & Owned Market Swine (county only)

Crabtree, Levi D

Wehage, Cassie B CH

Wehage, Clayton D

781500001 – Swine Showmanship, Jr

Collins, Zachary B

Dixson, Madison B RC

Ellerbroek, Hailey B

Goss, Dannika B

Hurliman, Kyla B

Lancaster, Logan B P

Mckibbin, Parker B P

Moncrief, Kennedy B

Moncrief, Tyler B

Nielsen, Makinley B CH

Obrist, Hannah B P

Prince, Blake B P

781500002 – Swine Showmanship, Int

Averill, Whitney R

Bentley, Allie B CH

Buchler, Trent R

Buford, Justin B P

Crabtree, Lexie B P

Dixson, Allison B P

Griffin, Stormy B P

Grimes, Madyson B

Guarcello, Allie R

Hagerty, Keegan R

Malcolm, Maicee R

Mckibbin, Logan B

Olson, Olivia B

Porter, Max B

Weber, Lilly B

Wehage, Cassie B RC

Wehinger, Spencer B

Whitehead, Kristen R

781500003 – Swine Showmanship, Sr

Averill, Audrey R

Bell, Austin B

Collins, Tanner R

Crabtree, Levi B CH

Dunlap, Dylan B P

Elligsen, Gregory B P

Guarcello, Mackenzie B

Obrist, Hallie B

Putman, Kara B

Wehage, Clayton B RC

4-H Dairy Goat

791101040 – Alpine, Dry Yearling Doe

Clawson-Sukanen, Natalie B RC

791103010 – Nigerian Dwarf, Junior Doe Kid

Bennett, Alexis B

791103050 – Nigerian Dwarf, Milking Yearling Doe

Blaser, Brynnen B BOS

791103060 – Nigerian Dwarf, Mature 2 year old Doe

Bennett, Alexis B RBOS

791103220 – Nigerian Dwarf, Dam and Daughter

Bennett, Alexis B

791105040 – Oberhasli, Dry Yearling Doe

Johnston, Worth B CH

791500001 – Dairy Goat Showmanship, Junior

Blaser, Brynnen B CH

791500002 – 4-H Dairy Goat Showmanship, Int

Bennett, Alexis B

Clawson-Sukanen, Natalie B CH

Johnston, Worth B RC

4-H Pygmy Goats

793100010 – Junior Doe Kid, Mar 2 – June 1

Reeves, Madison B RC

793100030 – Junior doe Kid, Sept 2 – Dec 1

Reeves, Madison B BOS

793100040 – Junior Doe (not in milk) Sept 2 – Sept 1

Reeves, Madison B

793100060 – Senior 2 Year Old Doe

Reeves, Madison B RBOS

793100210 – Dam and Produce

Reeves, Madison B

793700230 – Sr Yearling Wether

Bennett, Alexis B RC

793700240 – Sr 2 & 3 Year Old Wether

Reeves, Madison B CH

793500002 – Pygmy Goat Showmanship, Int

Bennett, Alexis B CH

793500003 – Pygmy Goat Showmanship, Sr

Reeves, Madison B CH

4-H Meat Goats

795100050 – Meat Goat, Yearling Doe, Born Jan 1 – April 30

Esplin, Dixi B BOS

795100060 – Meat Goat, Mature Doe, 2 year old

Esplin, Dixi B RBOS

795100220 – Meat Goat, Dam & Daughter

Esplin, Dixi B CH

795300000 – Market Goat

Averill, Matthew B

Blaser, Brynnen R

Esplin, Dixi B

Fletcher, Caleb R

Hoodenpyl, Dana B RGC

Mckibbin, Dawson B

Reeves, Madison B

Silveira, Christopher B

Werner, Chad R

Werner, Lynsey B

795300030 – Bred & Owned Market Goat (county only)

Esplin, Dixi D

Hoodenpyl, Dana D

795500001 – Meat Goat Showmanship, Junior

Averill, Matthew B RC

Blaser, Brynnen B

Fletcher, Caleb B CH

795500002 – Meat Goat Showmanship, Int

Werner, Chad B RC

Werner, Lynsey B CH

795500003 – Meat Goat Showmanship, Sr

Esplin, Dixi B

Hoodenpyl, Dana B

Mckibbin, Dawson B RC

Reeves, Madison B

Silveira, Christopher B CH

Livestock Judging

700900001 – Judging Contest, Livestock – Jr

Averill, Matthew B

Coulson, Mya R

Dixson, Madison B CH

Montgomery, Macey B

Nielsen, Makinley B RC

700900002 – Judging Contest, Livestock -Int

Crabtree, Lexie B CH

Dixson, Allison B RC

Johnston, Worth B

Johnston, Worth B

Olson-Stein, Zachary R

Webster, Ezry B

Wehage, Cassie B

700900003 – Judging Contest, Livestock – Sr

Crabtree, Levi B CH

Elligsen, Gregory B

Esplin, Dixi B

Queen, Brodie B RC

Queen, Morgan B

Reeves, Madison R

Webster, Lilly R

Woodward, Alexandria R

4-H Horse

4-H Horse

751100121 – English Equitation (Hunt Seat), Jr

Vieten, Sarah R

751100122 – English Equitation (Hunt Seat), Int

Rieger, Chloe B CH

Walker, Dylin B

Wehage, Cassie R

751100131 – Western Equitation, Jr

Blaser, Brynnen B

Drayton, Ellisen R

Hurliman, Lyndie B CH

Nielsen, Makinley B RC

Porter, Robyn R

Prince, Madeline R

Vieten, Sarah R

751100132 – Western Equitation, Int

Garcia, Anaya W

Griffin, Stormy R

Olson, Olivia B

Rieger, Chloe B CH

Walker, Dylin B RC

Wehage, Cassie R

Wilson, Brooke R

751100133 – Western Equitation, Sr

Averill, Audrey B CH

751100612 – Dad Potter Horse, Intermediate

Walker, Dylin D

Walker, Dylin D

751100800 – Walk Trot (county only)

Averill, Matthew B CH

751900100 – Ranch Horse Exhibition Class (county only)

Drayton, Ellisen R

Drayton, Ellisen B

Drayton, Ellisen R

Drayton, Ellisen R

Drayton, Ellisen B

Drayton, Ellisen R

Garcia, Anaya W

Garcia, Anaya W

Garcia, Anaya R

Garcia, Anaya W

Garcia, Anaya R

Vieten, Sarah R

Vieten, Sarah R

Vieten, Sarah R

Vieten, Sarah B

Vieten, Sarah B

Vieten, Sarah B

Walker, Dylin B

Walker, Dylin B

Walker, Dylin R

Walker, Dylin B

Walker, Dylin R

Walker, Dylin B

751200222 – Ground Training (Two-Yr-Olds), Int

Rieger, Chloe B CH

Walker, Dylin B RC

751300311 – Trail Horse, Junior

Averill, Matthew W

Blaser, Brynnen R

Drayton, Ellisen B RC

Hurliman, Lyndie B

Porter, Robyn R

Prince, Madeline B CH

Vieten, Sarah B CH

751300312 – Trail Horse, Int

Garcia, Anaya R

Olson, Olivia R

Rieger, Chloe B CH

Walker, Dylin B RC

Wehage, Cassie R

751300313 – Trail Horse, Sr

Averill, Audrey R

751300322 – In-Hand Trail, Int

Rieger, Chloe B CH

Walker, Dylin B RC

751500001 – Junior Performance Showmanship

Averill, Matthew B RC

Blaser, Brynnen B

Drayton, Ellisen B CH

Hurliman, Lyndie B

Nielsen, Makinley R

Porter, Robyn R

Prince, Madeline R

Vieten, Sarah B

751500002 – Intermediate Performance Showmanship

Garcia, Anaya R

Griffin, Stormy R

Olson, Olivia B RC

Rieger, Chloe B CH

Rieger, Chloe B RC

Walker, Dylin R

Walker, Dylin B CH

Wehage, Cassie R

Wilson, Brooke R

751500003 – Senior Performance Showmanship

Averill, Audrey B CH

751500013 – Senior Gaming Showmanship

Armitage, Emalea R

Bodie, Mickinley B

751800011 – Horse Gaming, Figure 8, Junior

Hurliman, Lyndie B RC

Nielsen, Makinley B CH

751800012 – Gaming, Figure 8, Intermediate

Griffin, Stormy B CH

Wilson, Brooke B RC

751800013 – Gaming, Figure 8, Senior

Armitage, Emalea W

Averill, Audrey B CH

Bodie, Mickinley W

751800021 – Horse Gaming,Barrels, Junior

Hurliman, Lyndie R

Nielsen, Makinley B CH

751800022 – Gaming, Barrels, Intermediate

Griffin, Stormy B CH

Wilson, Brooke W

751800023 – Gaming, Barrels, Senior

Armitage, Emalea W

Averill, Audrey B CH

Bodie, Mickinley B RC

751800031 – Horse Gaming,Key Race, Junior

Hurliman, Lyndie B CH

Nielsen, Makinley D

751800032 – Gaming, Key Race, Intermediate

Griffin, Stormy B CH

Wilson, Brooke D

751800033 – Gaming, Key Race, Senior

Armitage, Emalea W

Averill, Audrey B

Bodie, Mickinley B

751800041 – Horse Gaming, Pole Bending, Junior

Hurliman, Lyndie R

Nielsen, Makinley B CH

751800042 – Gaming, Pole Bending, Intermediate

Griffin, Stormy R

Wilson, Brooke D

751800043 – Gaming, Pole Bending, Senior

Armitage, Emalea W

Averill, Audrey D

Bodie, Mickinley B CH

751800051 – Horse Gaming, Flag Race, Junior

Hurliman, Lyndie R

Nielsen, Makinley W

751800052 – Gaming, NSCA Flag Race, Intermediate

Griffin, Stormy W

Wilson, Brooke B CH

751800053 – Gaming, NSCA Flag Race, Senior

Armitage, Emalea W

Averill, Audrey B CH

Bodie, Mickinley B RC

751800061 – Gaming, Two-Barrel Flag Race, Junior

Hurliman, Lyndie R

Nielsen, Makinley D

751800062 – Gaming, Two-Barrel Flag Race, Intermediate

Griffin, Stormy W

Wilson, Brooke D

751800063 – Gaming, Two-Barrel Flag Race, Senior

Armitage, Emalea W

Averill, Audrey W

Bodie, Mickinley W

751800071 – Horse Gaming, Horsemanship (required county only),

Hurliman, Lyndie D

Nielsen, Makinley D

751800072 – Horse Gaming, Horsemanship (required county only),

Griffin, Stormy D

Wilson, Brooke D

751800073 – Horse Gaming, Horsemanship (required county only),

Armitage, Emalea D

Averill, Audrey D

Bodie, Mickinley D

4-H Dog

4-H Dog

763100111 – Pre-Novice Dog Obedience, Junior

Werner, Leeann R

763100112 – Pre-Novice Dog Obedience, Int

Patching, Autumn B CH

Patching, Dexter B RC

Taylor-Hall, Mackenzie W

Whitlatch, Gilbert R RC

763103001 – Dog Agility, Junior

Werner, Leeann B

763103002 – Dog Agility, Intermediate

Patching, Autumn B

Patching, Dexter B

Whitlatch, Gilbert B

763500001 – Dog Showmanship, Junior

Werner, Leeann B CH

763500002 – Dog Showmanship, Int

Patching, Autumn B BOS

Patching, Dexter B

Taylor-Hall, Mackenzie B

Dog Judging

763900001 – Judging contest, Dog, Jr

Werner, Leeann B CH

763900002 – Judging contest, Dog, Int

Patching, Autumn B

Patching, Dexter B RC

Taylor-Hall, Mackenzie B

Whitlatch, Gilbert B

4-H Cloverbuds (K-3)

4-H Cloverbud Exhibits

211100CLO – Cloverbud Record Books

Coulson, Grayson D

Coulson, Trevyn D

Hall, Sandra D

Johansen, Karsten D

Josi, Addison D

Olson, Sofia D

211600CLO – Cloverbud Presentations Contest

Coulson, Trevyn D

Gonzalez, Bruno D

Gonzalez, Isabella D

Sexton, Odyn D

212000CLO – Cloverbud Creative Writing

Johnson, Audrey D

214100CLO – Cloverbud Educational Display

Johnson, Maya D

Josi, Addison D

231100CLO – Cloverbud Art

Archambault, Lillie D (3 exhibits)

Averill, Kaci D

Burris, Keira D (4 exhibits)

Coulson, Grayson D

Crusan, Aubrey D (5 exhibits)

Dentel, Emery D (3 exhbiits)

Fergusson, Katie D (3 exhibits)

Fletcher, Katelyn D

Fletcher, Kohen D

Hallock, Kylie Ann D (4 exhibits)

Huston, Natalia D (3 exhibits)

Lummus, Jace D (3 exhibits)

Plasker, Christian D

Plasker, Haley D

Porter, Rose D (2 exhibits)

Prince, Elizabeth D

Pucket, Eve D

Rawe, Julia D

Schmid, Dylan D

Sexton, Odyn D

Thorpe, Logan D (3 exhibits)

Thorpe, Trenady D (6 exhibits)

Wehage, Gideon D (3 exhibits)

236100CLO – Cloverbud Cake Decorating

Bennett, Joshua D

Gonzalez, Bruno D

Gonzalez, Isabella D

Johansen, Karsten D

Johnston, Rachel D

Josi, Addison D

Pucket, Eve D

Weathers, Mia D

Woodke, Natalie D

241100CLO – Cloverbud Photography

Fletcher, Katelyn D

Fletcher, Kohen D

271100CLO – Cloverbud Creative Craft

Coulson, Grayson D

Coulson, Trevyn D

Johnson, Audrey D

Johnson, Audrey D

Prince, Elizabeth D

Schmid, Dylan D

Spaulding, Oliver D

Sumerlin, Makenzie D

300500CLO – FCS Skill-aThon Contest

Coulson, Trevyn D

Johansen, Karsten D

Kralik, Lucy D

320100CLO – Cloverbud Clothing/Sewing

Armstrong, Piper D

Kralik, Lucy D (3 exhibits)

Spaulding, Oliver D

Thorpe, Logan D

Wehage, Gideon D

Woods, Carrie D

320600CLO – Cloverbud Fashion Revue or RTW Contest

Kralik, Lucy D

350100CLO – Cloverbud 72 Hour Emergency Pack

Goss, Jakoby D

Lummus, Jace D

Sumerlin, Makenzie D

Woods, Carrie D

511100CLO – Cloverbud Foods & Foods Preservation

Fletcher, Nolan D

Gonzalez, Bruno D

Gonzalez, Isabella D

Johansen, Karsten D

Johnston, Rachel D

Josi, Addison D

Lummus, Jace D (2 exhibits)

Porter, Rose D

Sexton, Odyn D

Sexton, Odyn D

Weathers, Mia D

Woods, Carrie D

511604CLO – Table Setting Contest

Weathers, Mia D

700900CLO – Cloverbud Livestock Judging Contest

Coulson, Grayson D (2 exhibits)

Coulson, Trevyn D

Gregory, Eli D

Hall, Sandra D

Plasker, Haley D (2 exhibits)

Pucket, Eve D

712100CLO – Cloverbud Vegetable/Herbs

Johnson, Maya D

Josi, Addison D

Plasker, Haley D

Porter, Rose D (3 exhibits)

Schmid, Dylan D

Sexton, Odyn D

Sumerlin, Makenzie D (4 exhibits)

Thorpe, Logan D

Woodke, Natalie D

713100CLO – Cloverbud Cut Flowers/Arrangements

Huston, Natalia D

Porter, Rose D

Ruderman, Abby D

Schmid, Dylan D

Woodke, Natalie D

713600CLO – Flower Arranging Contest

Bennett, Matthew D

Gonzalez, Isabella D

Josi, Addison D

Woodke, Natalie D

716100CLO – Cloverbud Container Garden

Burris, Keira D

Josi, Addison D

Ruderman, Abby D

Spaulding, Oliver D (2 exhibits)

731500CLO – Cloverbud Poultry Showmanship

Bennett, Joshua D

Bennett, Matthew D

Crusan, Aubrey D

Plasker, Haley D

Wehage, Gideon D

Woodke, Natalie D

731900CLO – Cloverbud Poultry Judging Contest

Coulson, Grayson D

Coulson, Trevyn D

Hall, Sandra D

761500CLO – Cloverbud Rabbit Showmanship

Bennett, Joshua D

Clawson-Sukanen, Ethan D

Coulson, Grayson D

Coulson, Trevyn D

Cunningham, Aryana D

Gregory, Eli D

Hale, Leo D

Hall, Sandra D

Heaton, Azikeal D

Johnson, Audrey D

Males, Kyrin D

Nielsen, Madison D

Notbohm, Rokiah D

Pucket, Eve D

Woodke, Natalie D

762500CLO – Cloverbud Cavy Showmanship

Bennett, Joshua D

Coulson, Grayson D

Males, Kyrin D

Woodke, Natalie D

840100CLO – Cloverbud Science, Engineering & Technology

Crusan, Aubrey D ( 2 exhibits)

Thorpe, Logan D

860600CLO – Cloverbud Chess Tournament

Johansen, Karsten D

863100CLO – Cloverbud Robotics/Legos

Fletcher, Kohen D

Goss, Jakoby D

Spaulding, Oliver D (2 exhibits)

871100CLO – Cloverbud Woodworking

Wehage, Gideon D